Business Boom

Social media marketing (SMM) – комплекс действий для привлечения внимания к бренду, его продуктам или услугам при помощи социальных медиа (социальные сети, мессенджеры, блоги, форумы).

Согласно последней статистике в России более 90 млн пользователей зарегистрировано в сети интернет. Из них 20 млн пользуются социальными сетями и проводят в них ежедневно более 130 минут. Именно поэтому присутствие компании и социальных медиа, а также охват своей целевой аудитории – очень важный критерий для развития бизнеса.