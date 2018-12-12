Business Boom

В ОБЛАСТИ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА, РАЗРАБОТКИ САЙТОВ И WEB-АНАЛИТИКИ СПОСОБНЫЕ РЕШАТЬ ЛЮБЫЕ БИЗНЕС-ЗАДАЧИ НАШИХ КЛИЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ СDIGITAL
Уникальные решения веб-дизайна, сделанные с любовью и в соответствии с новейшими технологиями.
BB - это интерактивное агентство с полным спектром услуг, предлагающее инновационные решения для веб-дизайна и брендинга, которые расширяют границы.
Мы можем помочь вам повысить авторитет и узнаваемость бренда. Вы находитесь всего в одном клике от вашей целевой аудитории.
Наши клиенты на шаг впереди своих конкурентов, потому что наши услуги цифрового маркетинга помогают им расширить возможности своих брендов.
Показ текстовых объявлений на первых страницах поисковых систем Яндекс и Google по заранее выбранным ключевым словам. Ведение рекламных кампаний и оптимизация размещения.
Все работы регламентированы и выполняются с определенной периодичностью – чтобы быстро корректировать стратегию и менять направление, если результат не получается.
Social media marketing (SMM) – комплекс действий для привлечения внимания к бренду, его продуктам или услугам при помощи социальных медиа (социальные сети, мессенджеры, блоги, форумы).
Согласно последней статистике в России более 90 млн пользователей зарегистрировано в сети интернет. Из них 20 млн пользуются социальными сетями и проводят в них ежедневно более 130 минут. Именно поэтому присутствие компании и социальных медиа, а также охват своей целевой аудитории – очень важный критерий для развития бизнеса.