Business Boom

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МЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ

В ОБЛАСТИ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА, РАЗРАБОТКИ САЙТОВ И WEB-АНАЛИТИКИ СПОСОБНЫЕ РЕШАТЬ ЛЮБЫЕ БИЗНЕС-ЗАДАЧИ НАШИХ КЛИЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С

DIGITAL
Портфолио Портфолио Портфолио Начать сотрудничество
создание сайтов

Создание сайтов

Создание сайтов

Создание сайтов

Уникальные решения веб-дизайна, сделанные с любовью и в соответствии с новейшими технологиями.

BB - это интерактивное агентство с полным спектром услуг, предлагающее инновационные решения для веб-дизайна и брендинга, которые расширяют границы.

SEO оптимизация

SEO оптимизация

SEO оптимизация

Мы можем помочь вам повысить авторитет и узнаваемость бренда. Вы находитесь всего в одном клике от вашей целевой аудитории.

Наши клиенты на шаг впереди своих конкурентов, потому что наши услуги цифрового маркетинга помогают им расширить возможности своих брендов.
оптимизация и продвижение сайтов
контекстная реклама

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

Показ текстовых объявлений на первых страницах поисковых систем Яндекс и Google по заранее выбранным ключевым словам. Ведение рекламных кампаний и оптимизация размещения.

Все работы регламентированы и выполняются с определенной периодичностью – чтобы быстро корректировать стратегию и менять направление, если результат не получается.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Social media marketing (SMM) – комплекс действий для привлечения внимания к бренду, его продуктам или услугам при помощи социальных медиа (социальные сети, мессенджеры, блоги, форумы).

Согласно последней статистике в России более 90 млн пользователей зарегистрировано в сети интернет. Из них 20 млн пользуются социальными сетями и проводят в них ежедневно более 130 минут. Именно поэтому присутствие компании и социальных медиа, а также охват своей целевой аудитории – очень важный критерий для развития бизнеса.
продвижение в социальных сетях
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Как превратить клиентов в защитников бренда вашей компании
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Как превратить ваших подписчиков в социальных сетях в постоянных клиентов
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Как взаимодействовать с клиентами в социальных сетях и реальной жизни
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